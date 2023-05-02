Эксперт Литовкин: ВСУ используют заявления о контрнаступлении как психологическое оружие

Украина использует заявления о подготовке контрнаступления для психологического воздействия на армию России, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую», — цитирует URA.RU Литовкина.

По его словам, за данными заявлениями скрывается неготовность украинской армии к наступлению.

Он отметил, что у ВСУ не хватает техники, личного состава, боеприпасов.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.