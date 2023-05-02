РИА Новости: задействованных в СВО военных научат управлять роботами «Маркер»

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Российских военных, которые задействованы в спецоперации на Украине, обучат управлению перспективными боевыми роботами «Маркер», заявил исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров.

«В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать «Маркеры» на поле боя», — цитирует РИА Новости Дудорова.

Он отметил, что в компании стремятся к тому, чтобы для управления группой из двух или даже пяти роботов был необходим только один оператор.

По его словам, робота можно направить на 50 км или даже на 80 км.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

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