МО России: расчёт ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в ходе спецоперации
«Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
Он отметил, что цели были поражены с первого выстрела.
Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.
Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады боевиков ВСУ в районе Угледара.