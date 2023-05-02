МО России: расчёт ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в ходе спецоперации

Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» российской армии остановил танковый прорыв в ходе спецоперации на Украине, заявил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый».

«Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он отметил, что цели были поражены с первого выстрела.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады боевиков ВСУ в районе Угледара.