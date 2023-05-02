Кулеба: результаты выборов в США не повлияют на отношения Киева и Вашингтона

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Результаты выборов в США не приведут к кризису в отношениях Киева и Вашингтона, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США», — приводит РИА Новости слова Кулебы в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что президент США Джо Байден много сделал для поддержки Украины, и выразил уверенность в том, что следующим шагом станет поставка истребителей F-16.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

Он сказал, что, по его мнению, может случиться «что-то плохое».

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