Минобороны заявило о нарушении прекращения огня в зоне ответственности России в Карабахе

Минобороны России сообщило, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе.

РИА Новости

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Ранее стало известно, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.