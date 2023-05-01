Минобороны заявило о нарушении прекращения огня в зоне ответственности России в Карабахе

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Минобороны России сообщило, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе.
Минобороны заявило о нарушении прекращения огня в зоне ответственности России в Карабахе
  • РИА Новости

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Ранее стало известно, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

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