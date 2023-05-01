Минобороны заявило о нарушении прекращения огня в зоне ответственности России в Карабахе
- РИА Новости
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
Ранее стало известно, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.