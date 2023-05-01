Резников заявил, что Украина делает ряд запчастей для западной техники лучше оригинала

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские госпредприятия и частные компании научились производить некоторые запчасти для западной военной техники лучше оригинала.
Резников заявил, что Украина делает ряд запчастей для западной техники лучше оригинала
  • AFP

«Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники. Наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи», — сообщил Резников в интервью телеканалу ТСН. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что лично держал в руках одну из таких деталей для американской гаубицы М109.

Резников заявил, что, по его мнению, детали, изготовленные украинскими специалистами, были «лучше, чем сам оригинал».

Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что главной проблемой армии Украины является нехватка снарядов, из-за чего западные танки становятся складским товаром

Он добавил, что страны Запада поставляют Украине эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов.

29 апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости массово уничтожить личный состав и военную технику украинской армии.

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