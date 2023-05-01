Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также было выпущено три снаряда по Ясиноватой.
25 апреля около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.