Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено три снаряда по Ясиноватой.

25 апреля около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.