Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников за сутки

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Российские системы ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников.
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады боевиков ВСУ в районе Угледара.

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