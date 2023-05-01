Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.
Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады боевиков ВСУ в районе Угледара.