Российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах», — сообщает Минобороны России.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что до освобождения Артёмовска осталось полтора километра.

Ещё один член группы заявил, что украинские боевики пытаются забрать максимум вооружения и техники из города.