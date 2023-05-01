Минобороны: штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ на западе Артёмовска
- РИА Новости
«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах», — сообщает Минобороны России.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что до освобождения Артёмовска осталось полтора километра.
Ещё один член группы заявил, что украинские боевики пытаются забрать максимум вооружения и техники из города.