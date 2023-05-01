Украинские СМИ: на вооружение ВС ВСУ поступили американские авиационные ракеты Zuni

Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук опубликовал фотографию самолёта Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые Соединённые Штаты обещали передать Киеву.

Об этом информирует в Telegram агентство УНИАН.

«Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе», — сказано в сообщении.

26 апреля издание Military Watch Magazine со ссылкой на «секретные документы из Министерства обороны США» сообщило, что Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без средств ПВО к 23 мая.

В материале отмечается, что это позволит войскам ВС России активнее использовать авиацию для поддержки сухопутных войск и облегчит крупное наступление российской армии.

Обозреватель издания The Wall Street Journal Гордон Лаболд заявил, что оборонный сектор Соединённых Штатов находится в критическом состоянии в результате взрыва на важном заводе по производству особого типа пороха.