На Украине заявили о гибели зенитчика ВСУ, первым применившим британский ПЗРК Starstreak

На Украине сообщили о гибели зенитчика ВСУ Андрея Линийчука с позывным «Кельт», который первым использовал в боевых действиях британский ПЗРК Starstreak.

«Погиб легендарный зенитчик «Кельт»... Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», — сообщает украинское издание «СТРАНА» ссылкой на заявление 95-й бригады.

Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны Украины.

Ранее Defence24 со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщало, что власти добиваются приобретения и передачи Украине дальнобойных ракет, которые смогут достигать целей на расстоянии от 100 до 300 км.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что чем более дальнобойные системы поступят ВСУ, тем дальше Россия отодвинет эту угрозу.