ВС России сбили в районе Энергодара БПЛА ВСУ с американской взрывчаткой

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Российские военные уничтожили в районе Энергодара Запорожской области украинский БПЛА, оснащённый взрывчаткой C4, поставленной на Украину из США, сообщает представитель правоохранительных органов.
ВС России сбили в районе Энергодара БПЛА ВСУ с американской взрывчаткой
  • РИА Новости

«Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащённый контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что содержимое БПЛА включало в себя, помимо всего прочего, пять пластин С4 по 540 г.

Согласно предположению, данный аппарат предполагалось использовать для диверсий.

Ранее боец Группы Вагнера сообщил, что военнослужащим ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) часто приходится менять траекторию полёта своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.

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