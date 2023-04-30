Российские снайперы высказались о противнике в зоне СВО

Российские снайперы в беседе с военкором RT DE Иваном Полянским высказались о противнике в зоне СВО.

«Всё, что могу сказать о противнике — это в основном люди, набранные с улиц, одетые буквально во всё, что попало и отправленные на передовую», — заявил один из снайперов.

Другой боец в ходе беседы отметил, что снайперу в первую очередь надо беспокоиться о своей незаметности.

«Самое основное, наверное, это скрытность, незаметность, безопасность и пути отхода, само собой», — поделился он.

Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали об активной работе российских снайперов в Артёмовске.