Зеленский заявил, что рассказал Макрону о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проинформировал французского лидера Эммануэля Макрона о ситуации на фронте.

«Во время разговора с... Макроном поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции… Подробно проинформировал о ситуации на фронте», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он отметил, что говорил о перспективах развития ситуации в мае и июне.

Зеленский также заострил внимание на потребностях армии Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева.