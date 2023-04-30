Зеленский заявил, что рассказал Макрону о ситуации на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проинформировал французского лидера Эммануэля Макрона о ситуации на фронте.
Зеленский заявил, что рассказал Макрону о ситуации на фронте
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«Во время разговора с... Макроном поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции… Подробно проинформировал о ситуации на фронте», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он отметил, что говорил о перспективах развития ситуации в мае и июне.

Зеленский также заострил внимание на потребностях армии Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева.

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