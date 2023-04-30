СПЖ: в Закарпатской области Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

В Союзе православных журналистов сообщили, что в Закарпатскую областную военную администрацию не поступало ни одного заявления о переходе религиозных общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«По состоянию на 18 апреля 2023 года в Закарпатской области действуют 623 религиозные общины УПЦ. За период с 24 февраля по 19 апреля 2023 года в областную государственную администрацию — областную военную администрацию заявления об изменении подчинённости религиозных общин УПЦ, что в каноническом подчинении Московского патриархата, в ПЦУ не поступали», — сказано в заявлении.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кампания гонений украинских властей против УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения.

Она отметила, что кампания киевского режима против канонической Украинской православной церкви «вышла на новый по циничности и лицемерию уровень».

22 апреля раскольники из ПЦУ после захвата Покровского храма в Требухове (Киевская область), который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ), надругались над Библией и сняли это на видео.

В церкви заявили, что раскольники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором и загрузили их в машину.