CNN перечислил факторы, которые затягивают контрнаступление Украины

Украинская армия может начать наступление «в любой момент», но ряд факторов затягивает это решение, сообщил американский телеканал CNN.

Один из главных факторов — комплекс российской линии обороны. Прорваться через неё будет огромным испытанием для украинских военных, говорится в материале.

«Линия обороны продолжается на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту, где, как ожидается, украинские силы сосредоточат своё контрнаступление в ближайшие недели», — сказано в сообщении. Вместе с этим украинские официальные лица признали, что теперь им может не хватать элемента неожиданности.

Также, по оценкам профессора Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидта, опасность для ВСУ заключается в том, что контрнаступление может превратиться в «бой на уровне дивизии», превращающийся в серию взводных столкновений, в которых украинцы увязнут.

Ещё одна сложность для армии Украины состоит в том, что «русские сохраняют явное преимущество в воздухе», это может иметь решающее значение, пишет телеканал.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО.

Командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев признал, что украинская армия не может сбивать российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской системы ПВО.