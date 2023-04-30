Глава парламента Крыма: попытка Киева напасть на полуостров получит жёсткий отпор

Попытка Киева организовать наступление на Крым получит жёсткий отпор, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан», — сказал он РИА Новости.

При этом расслабляться Крыму не стоит, считает парламентарий.

«Мы понимаем, с кем имеем дело. Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединённый и организованный Запад. Он — главное действующее лицо», — добавил политик.

Константинов выразил мнение, что киевские власти нужны Западу для того, «чтобы списать на них все неудачи, если или когда всё станет плохо».

Как сообщило финское издание Yle, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, которое, по его мнению, поможет захватить Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.