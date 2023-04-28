СК России направил в суд 29 новых уголовных дел в отношении украинских военных

Следственный комитет России направил для рассмотрения в суд 29 новых уголовных дел в отношении военных Украины, которые совершили преступления. Эти данные были представлены в ходе оперативного совещания штаба СК в Луганске.

На совещании штаба СК, в частности, отметили, что в судах новых регионов России уже вынесли 11 приговоров, связанных с преступлениями ВСУ в Донбассе.

По итогам совещания председатель СК Александр Бастрыкин поручил продолжить тщательный сбор доказательств преступлений украинских вооружённых формирований, в том числе посредством сбора информации у местных жителей.

Ранее RT сообщал, что суд ДНР приговорил к 22 годам колонии военнослужащего ВСУ Андрея Петренко за убийство мирного жителя Мариуполя.