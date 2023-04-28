Глава Новой Каховки Леонтьев: обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь
Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь», — цитирует его РИА Новости.
По словам Леонтьева, ремонтные работы в городе продолжаются.
Ранее стало известно, что украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города украинскими войсками повреждён маршрутный автобус и два дома.