Глава Новой Каховки Леонтьев: обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь

Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке.

Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонтьева, ремонтные работы в городе продолжаются.

Ранее стало известно, что украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города украинскими войсками повреждён маршрутный автобус и два дома.