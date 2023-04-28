Из Соледара и Артёмовска в Шахтёрск эвакуировали несколько тысяч человек
«На данный момент эвакуированы уже несколько тысяч человек из Соледара, из Артемовска», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, власти не публикуют конкретные списки эвакуированных, так как на территории Украины у эвакуированных остались родственники, которые могут пострадать из-за киевского режима.
«Здесь работают психологи, здесь обязательный осмотр докторов, мы обеспечиваем трёхразовым питанием. Они живут в наших пунктах временного размещения», — добавил Шатов.
Ранее военкор RT показал ход боёв в западной части Артёмовска.