Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Васильевку и Егоровку из артиллерии

ВС Украины обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм.

Об этом сообщает в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:40 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Васильевка. Выпущено семь снарядов калибром 152 мм», — сказано в заявлении.

Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм по направлению населённый пункт Богоявленка населённый пункт Егоровка.

Ранее сообщалось, что Новая Каховка (Херсонская область) подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, город обесточен.