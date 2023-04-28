Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Васильевку и Егоровку из артиллерии

Короткая ссылка
ВС Украины обстреляли Васильевку и Егоровку, выпустив 12 снарядов калибром 152 мм.

Об этом сообщает в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:40 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Васильевка. Выпущено семь снарядов калибром 152 мм», — сказано в заявлении.

Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм по направлению населённый пункт Богоявленка населённый пункт Егоровка.

Ранее сообщалось, что Новая Каховка (Херсонская область) подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, город обесточен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить