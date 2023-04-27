Полковник Тетерук заявил, что задержание военного приведёт к деморализации ВСУ

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Решение о задержании военного, который участвовал в неудачной операции по угону российского самолёта, приведёт к деморализации в ВСУ. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады полковник Андрей Тетерук.
Полковник Тетерук заявил, что задержание военного приведёт к деморализации ВСУ
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Ранее стало известно, что на Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского, попытавшегося летом 2022 года угнать самолёт ВКС России.

«Незаконные действия против военнослужащих… станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», — приводит РИА Новости слова Тетерука в интервью телеканалу «Прямой».

Он подчеркнул, что украинские военные могут быть деморализованы из-за угрозы уголовного преследования со стороны Киева.

20 апреля в СБУ заявили, что неудачная попытка угона самолёта ВКС России привела к ракетному удару по аэродрому Канатово.

Об украинской операции ФСБ России сообщила в июле 2022 года: украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

По данным ведомства, британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции.

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