Семинар блогера Елены Блиновской в Ташкенте отменён

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Семинар блогера Елены Блиновской, который должен был состояться в Ташкенте в пятницу, 28 апреля, отменили после её задержания.
Семинар блогера Елены Блиновской в Ташкенте отменён
  • Gettyimages.ru

«Деньги за все купленные билеты будут возвращены», — цитирует РИА Новости представителя компании — организатора семинара.

Блиновская должна была 28 апреля выступить с семинаром «Четвёртое измерение. Желаниям свойственно сбываться» в Ташкенте.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

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