Семинар блогера Елены Блиновской в Ташкенте отменён
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«Деньги за все купленные билеты будут возвращены», — цитирует РИА Новости представителя компании — организатора семинара.
Блиновская должна была 28 апреля выступить с семинаром «Четвёртое измерение. Желаниям свойственно сбываться» в Ташкенте.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.