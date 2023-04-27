The Scotsman: у Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте

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У украинских властей осталось шесть месяцев для того, чтобы достичь успеха в боевых действиях.
The Scotsman: у Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте
  • AP

Такое мнение высказал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

«Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента (Украины. — RT) Владимира Зеленского, чтобы тот провёл переговоры с (президентом России Владимиром) Путиным», — написал он.

Тим Уилласи-Уилси отметил, что Запад обеспокоен политическими и экономическими последствиями конфликта.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.

Газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление Вооружённых сил Украины состоится.

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