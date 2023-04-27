Сербский доброволец Берич: издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ
Он рассказал РИА Новости, что был свидетелем издевательств над российскими бойцами со стороны украинской армии.
«В бою люди сражаются и гибнут, это война… Когда ты приезжаешь [в зону спецоперации], ты либо убиваешь, либо будешь убитым. Но издеваться нельзя. У них это идеология — издеваться над русскими людьми», — подчеркнул Берич.
Он также отметил, что сербы проявляют героизм в ходе боевых действий.
4 апреля доброволец по имени Руслан рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины пытали его с помощью напильника и ножовки, а также били током.
В январе сообщалось, что Следственный комитет России расследует преступления украинских военных против российских пленных, которых пытали, избивали и заставляли учить украинский гимн.