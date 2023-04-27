СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра

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ВС Украины выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 мм.

Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:32 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Минеральное. Выпущено три снаряда калибром 155 мм», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм по направлению Нелеповка — Михайловка и три снаряда калибром 155 мм по направлению Нетайлово — город Донецк (Кировский район).

Ранее в представительстве сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили по Петровскому району Донецка и Александровке десять снарядов натовского калибра.

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