В парламенте Молдавии не исключили введения визового режима с Россией

Депутат от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Оазу Нантой не исключил, что в будущем возможно введение визового режима с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova.

«И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима Россией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что Россия объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства.

Данное решение было принято в качестве ответной меры на действия Кишинёва.