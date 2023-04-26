В парламенте Молдавии не исключили введения визового режима с Россией
Об этом он сказал в эфире телеканала TVR Moldova.
«И не исключаю, что для обеспечения национальной безопасности придёт момент подумать о введении визового режима Россией», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что послу Молдавии Лилиану Дарию вручили ноту о том, что Россия объявляет персоной нон грата сотрудника молдавского посольства.
Данное решение было принято в качестве ответной меры на действия Кишинёва.