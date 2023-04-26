Глава МИД Франции посетит Армению 27—28 апреля

В Армению 27 апреля приедет глава МИД Франции Катрин Колонна.

«27 апреля в МИД Армении состоится встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и Катрин Колонна, после которой пройдёт совместная пресс-конференция», — сообщили в Ереване.

Член шведского парламента Бьорн Сёдер ранее предложил главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму выступить с инициативой запуска процесса, направленного на предоставление жителям Армении права безвизового въезда в Евросоюз.

С обращением депутата к министру, содержащим соответствующий призыв, ознакомился RT.