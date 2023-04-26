Подоляк заявил, что политика Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия
- РИА Новости
Об этом он написал в Twitter.
«К сожалению, Соединённые Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения», — отметил он.
Подоляк назвал такую политику «неправильной».
Он также высказал мнение, что достижение мира в Европе возможно только после вступления Украины в НАТО.
Ранее экс-президент США Билл Клинтон сожалел, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.