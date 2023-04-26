Подоляк заявил, что политика Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Соединённые Штаты и страны Запада в том, что их политика стала причиной утраты Украиной ядерного оружия.

Об этом он написал в Twitter.

«К сожалению, Соединённые Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения», — отметил он.

Подоляк назвал такую политику «неправильной».

Он также высказал мнение, что достижение мира в Европе возможно только после вступления Украины в НАТО.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон сожалел, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.