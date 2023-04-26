РИА Новости: НАТО отправило в Одесскую область через Румынию шесть Leopard и 24 Т-72

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Страны Североатлантического альянса поставили в Одесскую область через территорию Румынии шесть танков Leopard и 24 танка Т-72.
РИА Новости: НАТО отправило в Одесскую область через Румынию шесть Leopard и 24 Т-72
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Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.

По его информации, в данный момент в городе Подольске Одесской области проходит доукомплектование танкового батальона одной из бригад ВСУ.

«Для оснащения тяжёлой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжёлой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard», — поделился собеседник агентства.

При этом ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в республике.

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