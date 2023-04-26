ВСУ заявили об эвакуации населения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей

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Украинские военные эвакуировали почти всё население приграничных районов Черниговской и Сумской областей.
ВСУ заявили об эвакуации населения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник командующего Объединёнными силами ВСУ Евгений Силкин.

«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать всё население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населённых пунктов, приближенных к границе», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По словам Силкина, там остались пожилые люди.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.

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