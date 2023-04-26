ВСУ заявили об эвакуации населения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей
- РИА Новости
Об этом заявил помощник командующего Объединёнными силами ВСУ Евгений Силкин.
«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать всё население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населённых пунктов, приближенных к границе», — цитирует его «СТРАНА.ua».
По словам Силкина, там остались пожилые люди.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.