Евросоюз передаст властям Молдавии €40 млн на нужды обороны, сообщил вице-премьер, глава молдавского МИД Нику Попеску.

«Было принято решение выделить €40 млн через Европейский инструмент мира для укрепления обороноспособности Молдавии», — сказал во время брифинга министр, чьи слова приводит РИА Новости.

Попеску добавил, что власть будет «работать с той же решимостью, чтобы привести Молдавию в Европейский союз».

Как ранее заявил RT лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, только за последние полгода в бюджет Молдавии поступило порядка €600—700 млн, но народ не видит этих денег, потому что нынешние власти тратят их на свои зарплаты и «на закупку нового вооружения».

Вице-председатель партии Марина Таубер утверждает, что Молдавии следует сократить военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора.