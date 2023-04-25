Марочко заявил об активизации диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

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Диверсионно-разведывательные группы украинской армии с улучшением погоды активизировались на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении отмечается активизация ДРГ противника в связи с относительной нормализацией погодных условий», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки на данном направлении выявлены признаки работы примерно пяти групп.

Ранее военкор RT Arabic Саргон Хадая рассказал, что российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России.

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