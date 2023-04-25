Военный эксперт Леонков отметил смену тактики ВСУ при обороне Артёмовска

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Украинская армия поменяла тактику при обороне Артёмовска (Бахмута), заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отчества» Алексей Леонков.

Отмечается, что ВСУ перестали использовать многоэтажные дома в качестве укрепрайонов из-за применения ВС России планирующих бомб.

По словам Леонкова, одной из причин смены тактики также является подсказка от западных советников.

«Я думаю, что сейчас они сделают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры», — сказал эксперт в интервью mk.ru.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

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