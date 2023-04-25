«Известия»: украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена

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Украинские военнопленные обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его ускорить процесс обмена, сообщает газета «Известия».

«Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — заявил один из военнопленных.

Старший сержант управления артиллерийской разведки 36-й бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гавриш обратился к Зеленскому и попросил его заняться вопросом обменов.

Многие украинские военные заявили, что сделали всё, требуемое по долгу службы.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил бойцам группы по случаю Пасхи передать группу военнопленных украинской стороне.

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