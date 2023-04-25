МО России: на Купянском направлении уничтожены опорный пункт и девять укрытий ВСУ
«В ходе боевых действий на купянском направлении армейской авиацией группировки войск «Запад» за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сёл Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — цитирует РИА Новости Якимкина.
Он добавил, что были вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённых пунктов Тимковка и Новосёловское.
Ранее военкор RT Arabic Саргон Хадая рассказал, что российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России.