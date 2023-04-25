МО России: на Купянском направлении уничтожены опорный пункт и девять укрытий ВСУ

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«В ходе боевых действий на купянском направлении армейской авиацией группировки войск «Запад» за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сёл Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — цитирует РИА Новости Якимкина.

Он добавил, что были вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённых пунктов Тимковка и Новосёловское.

Ранее военкор RT Arabic Саргон Хадая рассказал, что российские военные в окрестностях Кременной (ЛНР) отбивают попытки проникновения украинских ДРГ, которые прощупывают позиции ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить