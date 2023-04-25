РИА Новости: артиллерия ВСУ пытается уничтожать эвакуационные группы

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Украинская артиллерия пытается уничтожать эвакуационные группы российских военных, заявил командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам.

«Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они (артиллеристы ВСУ. — RT) этого ждут», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, бойцы ВС России знают данную тактику и принимают меры против неё.

Он отметил, что эвакуация осуществляется личным составом, который находится поблизости.

Ранее операторы дронов 1-го Донецкого армейского корпуса 9-й бригады заявили, что ударные FPV-дроны являются недорогой альтернативой высокоточной артиллерии.

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