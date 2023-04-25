РИА Новости: ВСУ пока не пытаются наступать на кременском участке
«На данном участке обстановка — более-менее спокойная. Только миномётные и артобстрелы, а наступательных действий пока нет, но это и в связи с плохой погодой», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, основной задачей российских военных является недопущение прорыва противника.
Он отметил, что ВСУ небольшими группами регулярно пытаются подойти к российским позициям и ведут разведку на этом участке фронта.
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.