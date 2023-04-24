Генерал Ходжес: Запад стремится захватить Крым для контроля над морскими перевозками

Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что Украина и её западные союзники хотят захватить Крым с целью установления контроля над судоходством в Чёрном море.

Об этом Ходжес сказал в интервью изданию Newsweek.

«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза», — отметил он.

Военный добавил, что в связи со своим географическим положением Россия может заблокировать любые судна, заходящие и выходящие из украинских портов.

С момента прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада.

Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ, заявил, что переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар.