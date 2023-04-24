Генерал Ходжес: Запад стремится захватить Крым для контроля над морскими перевозками

Короткая ссылка
Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что Украина и её западные союзники хотят захватить Крым с целью установления контроля над судоходством в Чёрном море.

Об этом Ходжес сказал в интервью изданию Newsweek.

«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза», — отметил он.

Военный добавил, что в связи со своим географическим положением Россия может заблокировать любые судна, заходящие и выходящие из украинских портов.

С момента прихода к власти президент Украины Владимир Зеленский и его администрация активизировали попытки пересмотреть статус Крыма и надеются привлечь к этому процессу страны Запада.

Под эгидой администрации Зеленского была создана так называемая «Крымская платформа» — форум, позиционирующий себя как механизм для возвращения контроля над полуостровом.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT напомнил, что Киев ранее уже неоднократно анонсировал захват Крыма силовым путём.

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым в Госдуме РФ, заявил, что переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки Украины посягнуть на него повлекут за собой сокрушительный ответный удар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить