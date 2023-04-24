Французский политик Филиппо заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо выразил уверенность, что Соединённые Штаты делают всё для того, чтобы не допустить переговоров между Россией и Украиной.

РИА Новости

Об этом политик написал в Twitter. Филиппо указал на опасение американской администрации в том, что украинская армия провалит контрнаступление. Он добавил, что Вашингтон боится, что такой исход подтолкнёт Европу к требованию мирных переговоров. «Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними», — заключил он. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.