Французский политик Филиппо заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине
- РИА Новости
Об этом политик написал в Twitter.
Филиппо указал на опасение американской администрации в том, что украинская армия провалит контрнаступление.
Он добавил, что Вашингтон боится, что такой исход подтолкнёт Европу к требованию мирных переговоров.
«Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними», — заключил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.