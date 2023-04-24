Французский политик Филиппо заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо выразил уверенность, что Соединённые Штаты делают всё для того, чтобы не допустить переговоров между Россией и Украиной.
Французский политик Филиппо заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине
  • РИА Новости

Об этом политик написал в Twitter.

Филиппо указал на опасение американской администрации в том, что украинская армия провалит контрнаступление.

Он добавил, что Вашингтон боится, что такой исход подтолкнёт Европу к требованию мирных переговоров.

«Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.

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