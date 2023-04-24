«Украинская правда»: Зеленский выбрал десять кураторов штурмовых бригад для наступления
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.
По информации издания, в начале апреля в офисе Зеленского прошло закрытое совещание, на которое были приглашены кандидаты на роль «кураторов контрнаступления».
Отмечается, что украинский президент выразил уверенность, что вопросом комплектации бригад должны заниматься проверенные люди.
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.