«Украинская правда»: Зеленский выбрал десять кураторов штурмовых бригад для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский назначил десять «кураторов контрнаступления», которые будут отвечать за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинской армии.

Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.

По информации издания, в начале апреля в офисе Зеленского прошло закрытое совещание, на которое были приглашены кандидаты на роль «кураторов контрнаступления».

Отмечается, что украинский президент выразил уверенность, что вопросом комплектации бригад должны заниматься проверенные люди.

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.