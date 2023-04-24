Министр культуры Украины предложил открыть госпиталь для военных в Киево-Печерской лавре

Короткая ссылка
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в Киево-Печерской лавре вместо монастыря мог бы разместиться реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.
Министр культуры Украины предложил открыть госпиталь для военных в Киево-Печерской лавре
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — цитирует РИА Новости сообщение на сайте Украинской православной церкви.

Ранее Ткаченко отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить