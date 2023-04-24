Министр культуры Украины предложил открыть госпиталь для военных в Киево-Печерской лавре
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«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — цитирует РИА Новости сообщение на сайте Украинской православной церкви.
Ранее Ткаченко отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).