Министр культуры Украины предложил открыть госпиталь для военных в Киево-Печерской лавре

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в Киево-Печерской лавре вместо монастыря мог бы разместиться реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов.

«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — цитирует РИА Новости сообщение на сайте Украинской православной церкви.

Ранее Ткаченко отметил, что будущее Киево-Печерской лавры будет определено после выселения из неё монахов Украинской православной церкви (УПЦ).