El Mundo: Украина оставила в Артёмовске пару бригад и вывела остальные силы
- AFP
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Об этом, как уточняется, рассказал источник, знакомый с передвижениями украинских военных.
Как пишет РИА Новости, в статье говорится, что корреспонденты газеты сообщили, что «по артерии, соединяющей Артёмовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой.