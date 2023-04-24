El Mundo: Украина оставила в Артёмовске пару бригад и вывела остальные силы

Издание El Mundo, корреспонденты которого побывали на позициях украинских военных в Артёмовске (Бахмуте), пишет, что ВСУ оставили в городе только пару бригад, остальные силы выведены.

Об этом, как уточняется, рассказал источник, знакомый с передвижениями украинских военных.

Как пишет РИА Новости, в статье говорится, что корреспонденты газеты сообщили, что «по артерии, соединяющей Артёмовск с остальной Украиной, много обратного движения, но мало туда».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой.