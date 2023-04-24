Российские артиллеристы нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом

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Российская артиллерия нанесла удар по складу ВСУ в Николаевской области.
Российские артиллеристы нанесли удар по складу с техникой ВСУ под Николаевом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ, в результате чего две единицы автомобильной техники и три лодки уничтожены», — заявил собеседник агентства.

В результате удара были уничтожены 17 бойцов ВСУ, ещё десять человек получили тяжёлые ранения.

Ранее российские войска нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые находились в районах Серебрянки и Весёлого в ДНР.

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