Рогов: ВСУ разместили в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2» украинской разработки

Украинские военные разместили в Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс украинской разработки «Гром-2».

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В самом городе Запорожье размещён оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», — цитирует его ТАСС.

Рогов сообщил, что, по заявлениям украинских властей, дальность действия ракет составляет до 500 км.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.

23 апреля сообщалось, что российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки.