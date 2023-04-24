Рогов: ВСУ разместили в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2» украинской разработки
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Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В самом городе Запорожье размещён оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», — цитирует его ТАСС.
Рогов сообщил, что, по заявлениям украинских властей, дальность действия ракет составляет до 500 км.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.
23 апреля сообщалось, что российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки.