Российские ракетчики нанесли удары по ВСУ на Лисичанском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении», — приводит сообщение РИА Новости.

Также российские войска нанесли огневое поражение по пункту дислокации украинских военных в районе Дзержинска — потери противника составили более 25 человек.

Кроме того, ВС России нанесли удар по складу топлива ВСУ под Артёмовском.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер отмечал, что Зеленский поставил очень многое на Артёмовск.