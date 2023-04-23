Рогов заявил, что Киев вывозит с заводов Запорожья дорогостоящее оборудование

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Киевские власти вывозят с заводов Запорожья дорогостоящее оборудование, сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что Киев вывозит с заводов Запорожья дорогостоящее оборудование
  • РИА Новости

«Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается», — сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что киевский режим понимает, что не удержит город, «поэтому продаются все промышленные активы».

Власти Запорожской области воспринимают это как открытое хищение активов Российской Федерации, подчеркнул Рогов.

Он привёл в пример Запорожский титано-магниевый комбинат, который был выставлен на срочную приватизацию.

Также это касается научно-производственного комплекса «Искра». В его состав входят конструкторское бюро и электромашиностроительный завод.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные используют заводы и зернохранилища, чтобы накопить военную технику в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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