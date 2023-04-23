Министр обороны Швеции Йонсон считает, что Украине нужно готовиться к долгому конфликту

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Глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выразил уверенность в продолжительности украинского кризиса, а также призвал Украину готовиться к долгому конфликту на истощение.

Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я думаю, что мы должны быть готовы, что (конфликт. — RT) может быть долгим, к сожалению», — сказал Йонсон.

Шведский министр также призвал союзников удостовериться в том, что у них будет возможность обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти для ВСУ.

Ранее бывший польский президент Александр Квасьневский выразил мнение, что конфликт на Украине будет долгим и вряд ли завершится в 2023 году.

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