Генерал Кривонос порекомендовал ВСУ использовать тактику нацистской Германии
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- © Iryna Rybakova
По его словам, можно вырыть тысячи окопов, но они будут бесполезными, если в них не будет людей.
«Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала… и немцы в течение двух-трёх дней перешли их и продолжили своё наступление», — приводит РИА Новости заявление Кривоноса.
Он подчеркнул, что ВСУ необходимо наступать там, где «не будет русских в этих окопах».
Ранее военный обозреватель Die Welt Иоганн Альтхаус заявил, что Вооружённые силы Украины повторяют ошибки командования нацистского вермахта в 1943 году перед Курской битвой, что приведёт к их провалу.