Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос посоветовал украинским военным использовать во время контрнаступления тактику, которую использовали войска нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны.

По его словам, можно вырыть тысячи окопов, но они будут бесполезными, если в них не будет людей.

«Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала… и немцы в течение двух-трёх дней перешли их и продолжили своё наступление», — приводит РИА Новости заявление Кривоноса.

Он подчеркнул, что ВСУ необходимо наступать там, где «не будет русских в этих окопах».

Ранее военный обозреватель Die Welt Иоганн Альтхаус заявил, что Вооружённые силы Украины повторяют ошибки командования нацистского вермахта в 1943 году перед Курской битвой, что приведёт к их провалу.