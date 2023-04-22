Генерал Кривонос порекомендовал ВСУ использовать тактику нацистской Германии

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Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос посоветовал украинским военным использовать во время контрнаступления тактику, которую использовали войска нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны.
Генерал Кривонос порекомендовал ВСУ использовать тактику нацистской Германии
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По его словам, можно вырыть тысячи окопов, но они будут бесполезными, если в них не будет людей.

«Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала… и немцы в течение двух-трёх дней перешли их и продолжили своё наступление», — приводит РИА Новости заявление Кривоноса.

Он подчеркнул, что ВСУ необходимо наступать там, где «не будет русских в этих окопах».

Ранее военный обозреватель Die Welt Иоганн Альтхаус заявил, что Вооружённые силы Украины повторяют ошибки командования нацистского вермахта в 1943 году перед Курской битвой, что приведёт к их провалу.

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