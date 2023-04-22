Украинские СМИ: родственники бойцов ВСУ вышли на акцию протеста в Кривом Роге

В Кривом Роге родственники украинских военнослужащих устроили акцию протеста.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Митингующие говорили, что раненых бойцов не вывозят с позиций, о плохих условиях службы и плохом отношении командования к военнослужащим», — говорится в сообщении.

Они требовали лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

При этом газета Financial Times сообщала, что на Украине планируют набрать в армию республики 40 тыс. солдат, но чиновники опасаются, что такого количества мобилизованных будет недостаточно.